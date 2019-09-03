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Galatasaray transferde şov yaptı

Luyindama için 5 milyon Euro ödeyen Galatasaray; Seri'ye 1.5 milyon, Emre Mor'a 600 bin, Andone'ye 700 bin Euro ödedi. Falcao, Nzonzi, Babel gibi yıldızlara bonservis ve kiralama ücreti ödemedi. 9 milyon Euro'ya takımı yeniden dizayn etti.

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Galatasaray yönetimi zaman zaman çok eleştirildi. Transfer nedeniyle taraftarların hedefi oldu. Ancak günün sonunda büyük iş başardılar. Cimbom, transfer sezonunun başında Luyindama'nın bonservisini Standart Liege'den aldı ve bunun için 5 milyon Euro ödedi. Sadece 4.1 milyon Euro ödeyerek ise yıldızları bitirdi.
 
Cimbom, Michael Seri için 1.5 milyon kiralama ücreti ödedi. Emre Mor ve Ozornwafor için ise kasasından 900 bin Euro çıkardı. Andone için 700 bin, Lemina için ise 1 milyon Euro ödendi.
 
YILDIZLAR TOPLULUĞU KADRO
 
Aslan, Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Mario Lemina gibi isimlere ise ücret ödemedi. Bu transferler, yönetime artı olara yazdı.
 
CAMİADAN DA GEÇER NOT!
 
G.Saray camiası kasadan sadece 8.1 milyon Euro çıkarak yapılan transferleri başarı olarak nitelendirdi. Taraftarlar, "Yönetim daha ne yapsın. Bu isimleri almak büyük iş" yorumu yaptı.
 
3 YIL İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDENECEK
 
Galatasaray, Falcao'nun transfer detaylarını KAP'a bildirdi... G.Saray'ın Radamel Falcao'nun transfer detaylarını KAP'a açıkladı. Kolombiyalı golcü için Monaco'ya bonservis ödenmeyeceği açıklanırken, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 33 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan her yıl için 5 milyon Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.
 
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