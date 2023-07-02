Galatasaray için transfer haftası geldi çattı. Sarı-kırmızılılar tam da planlandığı üzere Bayram ertesinde kolları sıvayarak gündemdeki isimleri renklerine bağlamaya çalışacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK KRİTİK

Yeni sponsorluk anlaşmalarından gelen sıcak para, FIFA ve UEFA nezdinde yapılması gereken öncelikli ödemelerin sorunsuz şekilde halledilmesini sağladı ve transferin önünü açtı. Özellikle önümüzdeki hafta işte bu yüzden çok kritik.

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Çünkü Galatasaray'da tüm planlar, 8 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampı öncesinde transferlerin bir kısmını yetiştirmek üzerine yapıldı.

ÖNCELİK ÜÇ BÖLGEDE

Cim Bom'da ilk iş olarak orta saha, sol bek ve forvet takviyelerinin tamamlanması bekleniyor.

İLK İSİM LEANDRO PAREDES

Bu doğrultuda transferi için geri sayıma geçilen ilk yıldız Leandro Paredes oldu.

29 yaşındaki Arjantinli orta saha ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar'ın, kulübü PSG'yi de sonunda ikna ettiği öğrenildi.

4 MİLYON EURO!

Fransız devi, takımın yeni sezon planları arasında yer almayan Paredes'i 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a vermeyi kabul etti.

PAZARLIK SONUCUNDAN MEMNUN

Tecrübeli futbolcu için 6 milyon Euro bütçe ayıran Cim Bom, pazarlık sonucundan memnun.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Paredes ise Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve Güney Amerikalı oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

TORREIRA'NIN YANINA

Galatasaray'da ana plan, Paredes'i Torreira'nın yerinde değil, yanında kullanmak.

Yani Avrupa kupalarına gidilirken, Torreira - Paredes merkeziyle hem savaşçı hem de topla ilişkisi iyi olan bir orta saha kurgusu düşünülüyor.

ORTA SAHA İLE BİRLİKTE SOL BEK

Galatasaray'ın orta saha ile birlikte sol bek transferini tamamlanması da bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların listesinde Leipzig'ten Angelino ve Sassuolo'dan Rogerio üst sıralarda yer alıyor.

SANTRFOR KALMADI

Galatasaray'da orta sahadan, hatta sol bekten de daha fazla transfere ihtiyaç duyulan bölge ise kuşkusuz forvet. Sarı-Kırmızılılar'ın elinde direkt santrfor kalmadı.

Galatasaray yönetimi tamamen Icardi transferine odaklandığı için gündemdeki diğer oyuncularla tam anlamıyla istenen ilerleme sağlanamadı.

SADECE BARIŞ ALPER VAR

Ancak kamp yaklaşırken, sadece kanattan ön tarafa devşirilen Barış Alper Yılmaz bu bölgenin oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

OKAN BURUK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Okan hoca forvet krizine acil bir çözüm bulunmasını bekliyor.

Kulübün golcü gündemine gelen son isim olan Leipzig'den Andre Silva için pazarlıklar devam ediyor. Bu transfer tamamen Alman kulübünün tutumuna bağlı.

GALATASARAY'A İMZA ATABİLİR

Eğer bonservis konusunda Galatasaray'ın istediği 5-6 milyon Euro seviyelerine gelinirse, Silva Cim Bom'a imza atabilir.

DEMBELE DE ADAYLARDAN

Portekizli yıldızın dışında Lyon'dan ayrılıp boşa çıkan Moussa Dembele, Aslan'ın bir diğer golcü adayı.

JOVIC VE ZAPATA

Fiorentina'dan Luka Jovic ve Atalanta'dan Duvan Zapata için de Galatasaray Yönetimi'nin girişimleri sürüyor. Bu isimler arasında Jovic yine ön planda.

Fiorentina'nın bu transfere sıcak bakması da Aslan'ın işini kolaylaştırıyor.

MURIQI İÇİN GERİ ADIM

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi için kulübü Mallorca'nın kapıyı 15-20 milyon Euro bandında açması ise Galatasaray'ın bu transferde şimdilik geri adım atmasına neden oldu.