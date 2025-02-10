Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ANLAŞTI!

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN FRANKOWSKİ PAYLAŞIMI