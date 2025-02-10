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Spor

Galatasaray transferi duyurdu! Przemyslaw Frankowski için KAP açıklaması geldi

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Galatasaray transferi duyurdu! Przemyslaw Frankowski için KAP açıklaması geldi
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Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ANLAŞTI!

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN FRANKOWSKİ PAYLAŞIMI

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