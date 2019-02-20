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Galatasaray Trezeguet'nin peşini bırakmıyor

Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor.

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Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
 
TRANSFERE YEŞİL IŞIK
 
Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı. Mısırlı futbolcu ise 'İnşallah' diyerek karşılık verdi. Trezeguet'in bu sözleri taraftarları heyecanlandırdı.
 
(Takvim)

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