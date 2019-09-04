29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6784
  • 6,2577
  • 280.24
  • 99688.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor

Galatasaray yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor. Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor. 
 
Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Nükleer gerilim tırmanıyor! 'Bugün ya da yarın ilan edeceğiz'

Nükleer gerilim tırmanıyor! 'Bugün ya da yarın ilan edeceğiz'

Galatasaray'da kriz! 'isyan edecek' oyuncu aranıyor!

Galatasaray'da kriz! 'isyan edecek' oyuncu aranıyor!

PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarından filmleri aratmayan kaçış öyküsü

PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarından filmleri aratmayan kaçış öyküsü

MSB resmen açıkladı: S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB resmen açıkladı: S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bakanlık duyurdu

Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bakanlık duyurdu

'Sonuna kadar bu kardeşlerimizin yanında olacağız'

'Sonuna kadar bu kardeşlerimizin yanında olacağız'
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bölgeyi etkisine alan en güçlü kasırga

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bölgeyi etkisine alan en güçlü kasırga

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Dorian kabusu ölüm getirdi

Dorian kabusu ölüm getirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA