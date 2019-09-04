Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor Galatasaray yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.