Galatasaray, Türkiye Kupası maçı için Bolu'ya geldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, Bolu'ya geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Sarı-kırmızılıları konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlar, kafileyi meşale yakarak ve tezahüratlarda bulunarak karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
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