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Spor

Galatasaray U19, Bayern Münih U19 takımına son dakikada boyun eğdi

UEFA Gençlik Ligi'nde Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray U19 takımı Bayern Münih U19 takımı ile karşı karşıya geldi. Genç sarı kırmızılılar, 90+4'te yediği golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

8 Kasım 2023 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
Galatasaray U19, Bayern Münih U19 takımına son dakikada boyun eğdi
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UEFA Gençlik Ligi'nde Michael Hartmann'ın ekibi Bayern Münih U19 Takımı ile Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 Takımı karşılaştı.

Almanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan'dan geldi.

Galatasaray'ın tek golünü ise 56. dakikada Hamza Akman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalırken, Bayern Münih 6 puana yükseldi. Grubun bir sonraki maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlarken, Bayern Münih sahasında Kopenhag'ı konuk edecek.

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