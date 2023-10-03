Galatasaray U19, Manchester United'a diş geçiremedi

UEFA Gençlik Ligi A Grubu ikinci karşılaşmasında Manchester United U19 ile Galatasaray U19 takımları karşı karşıya geldi.
Manchester United U19 ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 66 ve 86. dakikalarda Omori Forson, 75. dakikada Ethan Williams kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, gruptaki ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrılarak sıfır puanla grubun son sırasında kaldı. Manchester United 3 puana yükseldi.
Grubun bir sonraki hafta maçlarında Galatasaray U19, Bayern Münih U19 takımını ağırlayacak. Manchester ekibi ise Kopenhag deplasmanına gidecek.