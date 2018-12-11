Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı
Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için kritik bir sınava çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, Porto karşısında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele verecek.
Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.
Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.