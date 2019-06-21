Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldığını duyurdu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi katılım belgesinin kulübe ulaştığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“UEFA Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi kulübümüze ulaşmıştır.”
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