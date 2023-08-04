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Spor

Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Listeye Icardi ve Zaha da eklendi

Galatasaray, Olimpija Ljubljana için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı. İşte detaylar...

AA4 Ağustos 2023 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Listeye Icardi ve Zaha da eklendi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray'ın UEFA'ya bildirilen kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde, bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transferler Wilfried Zaha ve Günay Güvenç de yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

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