İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4172
  • EURO
    49,1969
  • ALTIN
    5641.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Union SG maçına 4 değişiklikle çıktı
Spor

Galatasaray, Union SG maçına 4 değişiklikle çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Union Saint-Gilloise mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 21:11 - Güncelleme:
Galatasaray, Union SG maçına 4 değişiklikle çıktı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Union Saint-Gilloise karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Wilfried Singo, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina'nın yerine Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da kadroda bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında sol bekte forma giyen Kazımcan Karataş ise UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda yok.

YUSUF DEMİR KADROYA ALINMADI

Öte yandan Gençlerbirliği müsabakasında Mario Lemina'nın sakatlığının ardından 17. dakikada oyuna giren ve devre arasında da yerini İlkay Gündoğan'a bırakan Yusuf Demir de kadroya alınmadı.

YEDEK KULÜBESİNDE 6 GENÇ FUTBOLCU BEKLEDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan ve cezaları olan futbolcuların çokluğundan dolayı maça başlayan 11'inin dışında yedek kulübesine 9 futbolcu aldı. Buruk, genç futbolcular Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay'ı yedeklere dahil etti.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.