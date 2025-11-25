Galatasaray, Union SG maçına 4 değişiklikle çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Union Saint-Gilloise karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Wilfried Singo, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina'nın yerine Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da kadroda bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında sol bekte forma giyen Kazımcan Karataş ise UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda yok.

YUSUF DEMİR KADROYA ALINMADI

Öte yandan Gençlerbirliği müsabakasında Mario Lemina'nın sakatlığının ardından 17. dakikada oyuna giren ve devre arasında da yerini İlkay Gündoğan'a bırakan Yusuf Demir de kadroya alınmadı.

YEDEK KULÜBESİNDE 6 GENÇ FUTBOLCU BEKLEDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan ve cezaları olan futbolcuların çokluğundan dolayı maça başlayan 11'inin dışında yedek kulübesine 9 futbolcu aldı. Buruk, genç futbolcular Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay'ı yedeklere dahil etti.