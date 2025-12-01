Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynanan maç için flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti.

İşte Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettiği maçta hakemin kararları tartışma konusu olmuş, maç içerisinde hakem kararlarına sık sık tepki gösteren Buruk, karşılaşmanın ardından İspanyol hakem Jose Sanchez'in elini sıkmamıştı.