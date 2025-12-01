İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Galatasaray, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynanan maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu. İşte detaylar...

1 Aralık 2025 Pazartesi 17:36
Galatasaray, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynanan maç için flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti.

İşte Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettiği maçta hakemin kararları tartışma konusu olmuş, maç içerisinde hakem kararlarına sık sık tepki gösteren Buruk, karşılaşmanın ardından İspanyol hakem Jose Sanchez'in elini sıkmamıştı.

