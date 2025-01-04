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Spor

Galatasaray uzatmalarda güldü

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13'üncü haftasında Galatasaray, Manisa Basket'i uzatmalarda

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Galatasaray uzatmalarda güldü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket'i normal süresi 99-99 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 115-105 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Galatasaray: Livingston 14, Young 18, Palmer 10, Delgado 19, Göksenin Köksal 11, Efianayi 3, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 17, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 8

Manisa Basket: Pickett 10, Acuil 16, Lee 15, Thomas 7, Yunus Emre Sonsırma 12, Chiozza 11, Leon Apaydın 4, Besson 7, White 23

1. periyot: 29-20

Devre: 49-50

3. periyot: 71-72

Normal süre: 99-99

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