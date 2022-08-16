Galatasaray, Vakıfbank'tan Karmen Aksoy'u kiraladı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni sezon transferlerini sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, genç orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2003 doğumlu, 1.92 metre boyundaki orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Vakıfbank altyapısında yetişen, geçtiğimiz sezon Vakıfbank A Takımında mücadele eden Karmen Aksoy, 2022-2023 sezonunda takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Karmen Aksoy'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.