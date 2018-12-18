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Galatasaray, Vakoun Issouf Bayo transferinde sona yaklaştı

Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor. Vakoun Issouf Bayo gelişmesi var...

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Galatasaray forvet transferinde gaza basarken Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor. Cimbom'un Sevilla'dan Luis Muriel'i kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yanına istediği ikinci forvetin ise Vakoun Issouf Bayo olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Issouf Bayo üzerinde yoğunlaşırken Fildişili yıldızın, Slovakya'da ceza alması da transfer olasılığını güçlendirdi.

Bayo konusunda gelen haberler de olumlu...21 yaşındaki oyuncu, rakibine tokat attığı için 17 Şubat 2019'a kadar ceza aldı. Slovak Pro Futbol, Dunajska Streda yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

GALATASARAY'I MI KAST ETTİ?

Bayo'nun transferi için Drogba'nın da devrede olduğu ortaya çıktı. Fildişi Milli Takımı'nın kampında açıklamalar yapan yıldız, "Drogba eski takımı için beni aradığında çok mutlu oldum" dedi; takım adı vermedi.

KİRALIK SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Genç yıldızın, Dunajska Streda ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kiralama ihtimali de gündeme gelebilir.

Slovakya'da başarılı bir sezon geçiren Bayo, 23 maçta 18 gol atıp, 7 de asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

(Sabah)

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