Galatasaray: VAR kayıtları açıklansın!
Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanması için resmi sitesinden bir açıklama daha yayınladı.
Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verilmektedir.
Ekte, IFAB’ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen VAR kayıtlarıyla ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz.
Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu’nu da VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir.
IFAB resmi yanıtı (Orijinal metin ektedir):
“Başkan
Mustafa Cengiz
Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
19 Şubat 2019, Zürih
Sayın Mustafa Cengiz
23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir.
Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu
Lukas Brud”
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü
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