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Spor

Galatasaray ve Alanyaspor 14.kez karşı karşıya geliyor

Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. İki takım Süper Lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Galatasaray ve Alanyaspor 14.kez karşı karşıya geliyor
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Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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