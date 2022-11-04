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Spor

Galatasaray ve Beşiktaş 352.kez karşı karşıya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında derbi maçına çıkacak Galatasaray ve Beşiktaş, tarihlerinde 352.kez karşı karşıya gelecek.

AA4 Kasım 2022 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray ve Beşiktaş 352.kez karşı karşıya geliyor
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.

- Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.

- Nef Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.

- Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-BJK)
02.12.2017Vodafone ParkLig0-3
29.04.2018NefLig2-0
02.12.2018Vodafone ParkLig0-1
05.05.2019NefLig2-0
27.10.2019Vodafone ParkLig0-1
15.03.2020NefLig0-0
17.01.2021Vodafone ParkLig0-2
08.05.2021NefLig3-1
25.10.2021Vodafone ParkLig1-2
14.03.2022NefLig2-1

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