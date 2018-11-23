Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası: Belhanda - Tolgay

Galatasaray'da forvet eksikliği herkesin malumu... Bu konuda yoğun çalışmalar yürütülüyor. Ancak Cimbom açısından kadroda bir de gizli bir tehlike var.

Sarı-kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor... Zaten 34 yaşına geldi. Ndiaye de sezon sonunda Stoke City'ye geri dönecek. 8 numara konusunda Galatasaray'ın kadrosunda büyük bir boşluk oluşucak.

Bu nedenle Galatasaray'ın gözü Tolgay Arslan'da. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı gurbetçi oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe alınması planlanıyor. Ancak Beşiktaş'ın, Tolgay'ı bedava bırakmasına da ihtimal verilmiyor. 5 milyon euro'luk bir bedel konuşulurken böyle bir rakamı verme ihtimali olmayan Galatasaray'ın, takas yollarını deneyeceği ifade ediliyor.

Kartal'a önerilmesi gündemde olan ismin ise Belhanda olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY TARAFTARI

Hamburg'ta forma giydiği dönemde, Türk takımlarından teklif beklediğini söyleyen Tolgay Arslan, "Hangi takımı tutuyorsun" sorusuna da "Galatasaray" şeklinde yanıt vermişti.