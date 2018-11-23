Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası: Belhanda - Tolgay
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ismi gündemine aldı. Bonservis bedeli ödemesi zor görünen Galatasaray ilk etapta takas yapmayı düşünüyor.
Galatasaray'da forvet eksikliği herkesin malumu... Bu konuda yoğun çalışmalar yürütülüyor. Ancak Cimbom açısından kadroda bir de gizli bir tehlike var.
Sarı-kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor... Zaten 34 yaşına geldi. Ndiaye de sezon sonunda Stoke City'ye geri dönecek. 8 numara konusunda Galatasaray'ın kadrosunda büyük bir boşluk oluşucak.
Bu nedenle Galatasaray'ın gözü Tolgay Arslan'da. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı gurbetçi oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe alınması planlanıyor. Ancak Beşiktaş'ın, Tolgay'ı bedava bırakmasına da ihtimal verilmiyor. 5 milyon euro'luk bir bedel konuşulurken böyle bir rakamı verme ihtimali olmayan Galatasaray'ın, takas yollarını deneyeceği ifade ediliyor.
Kartal'a önerilmesi gündemde olan ismin ise Belhanda olduğu belirtiliyor.
GALATASARAY TARAFTARI
Hamburg'ta forma giydiği dönemde, Türk takımlarından teklif beklediğini söyleyen Tolgay Arslan, "Hangi takımı tutuyorsun" sorusuna da "Galatasaray" şeklinde yanıt vermişti.
450 BiN EURO'YA ALINDI
Dortmund altyapısında yetişen Tolgay, Hamburg ve Aachen formaları giydi. 450 bin euro'ya 27 Ocak 2015'te Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.
FEGHOULi YEDEK
Beşiktaş'ın Belhanda seçeneğini kabul etmemesi halinde Feghouli'nin teklif edilmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.
51 GOL ATTI
Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 325 maça çıktı, 51 gol atıp, 31 de asist yapmayı başardı.
LOVE'U VERMEDİ
Galatasaray sezon başında da Vagner Love'u istemiş ancak Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro talep etmesi üzerine transfer gerçekleşmemişti.
Tolgay-Belhanda değişimine onay çıkıp çıkmayacağını da gelecek günler gösterecek.
(Fotomaç)
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