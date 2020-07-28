İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8998
  • EURO
    8,0829
  • ALTIN
    426.462
  • BIST100
    1189.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ve Beşiktaş Blend Baftiu'nun peşinde
Spor

Galatasaray ve Beşiktaş Blend Baftiu'nun peşinde

UEFA'nın gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer Kosovalı futbolcu Blend Baftiu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde

IHA28 Temmuz 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:37
ABONE OL

KF Ballkani’de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor.

UEFA’nın şubat ayın yayımladığı gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği Kosovalı futbolcu Blend Baftiu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. KF Ballkani takımında forma giyen Baftiu ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu 31 maçta 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, Kosova Milli Takım forması da giyiyor.

KF Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Blend Baftiu için kulübünün bonservisinin yanında gelecek satıştan pay istediği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.