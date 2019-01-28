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Galatasaray ve Beşiktaş, Emre Mor için yarışıyor

Celta Vigo ile köprüleri atan Emre Mor, Galatasaray ile Beşiktaş arasında bir tercih yapacak.

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Erzurumspor maçında sürpriz 2 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken, siyah beyazlı kulübün Celta Vigo ile bağlarını koparan Emre Mor için teklif yaptığı öğrenildi.

Ryan Babel’i Fulham’a gönderen, Quaresma ile köprüleri atan, Lens’ten beklenen verimi alamayan Şenol Güneş’in tam bir kanat oyuncusu aradığı belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Emre Mor’a sıcak baktığı bildirildi.

İspanyol kulübünde bir türlü dikiş tutturamayan ve göreve gelen teknik direktörlerle anlaşamayan Emre Mor için her ne kadar Beşiktaş devrede olsa da Galatasaray’ın da Celta Vigo’nun kapısını çaldığı ifade edildi. Milli takımdan hocası olan Fatih Terim’in Emre’yi kadrosunda görmek istediği öğrenilirken iki ezeli rakibin bu transferde karşı karşıya gelmesi kulisleri bir hayli hareketlendirdi.

Celta Vigo ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor’un Süper Lig’e gelerek yeniden eski günlerine döneceği tahmin ediliyor.

(Akşam)

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