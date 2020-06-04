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Spor

Galatasaray ve Beşiktaş Oğuz Yılmaz için kapışıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Oğuz Yılmaz'a, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:14
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Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defans oyuncunun İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Denizlispor'un da görüşme halinde olduğu Oğuz'la Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir´in de ilgilendiği ileri sürüldü. 

Geçen sezon devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan tecrübeli oyuncu ilk senesinde yeşil-siyahlılarla 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu yıl ise 20 Süper Lig maçına çıkan Oğuz, 1753 dakika görev aldı. 

Başkan Ali Çetin'in Oğuz'u bırakmak istemediği ve futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü de kaydedildi. Denizlispor'da Oğuz'un yanı sıra diğer defans oyuncuları Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'nun da sözleşmeleri sona erecek. Yönetim, geçen hafta Mustafa'yla prensipte tekrar anlaşmıştı.

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