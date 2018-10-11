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Galatasaray ve Beşiktaş'ta Yasin Öztekin pişmanlığı

Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından Beşiktaş ile görüşen ve daha sonra Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin gösterdiği performans ile damga vurdu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sezon başında iki isim üzerinde durmuştu... Bunlardan biri Burak Yılmaz diğeri ise Yasin Öztekin'di. Burak'la görüşmeler son güne kadar sürerken, Yasin'e ise yönetimden veto gelmişti.

Beşiktaş'ı uzun süre bekleyen ama karşılık alamayan Yasin, transfer olduğu Göztepe'de ise kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor. Güneş ise bedelsiz olarak transfer edilebilecek Yasin'in alınmaması nedeniyle mutsuzluğunu dile getiriyor.

TÖRE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta, İngiltere'den geri dönen Gökhan Töre'den beklentiler hayli yüksekti.

Geçtiğimiz yıl West Ham United'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değerindeki düşüş ise dikkat çekici seviyelere gelmiş durumda.

Töre'nin geçtiğimiz yıl 14 milyon euro olan piyasa değeri, bu dönemde 3 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Süper Lig'de piyasa değeri düşen futbolcular arasında da Gökhan Töre ilk 3'te yer aldı.

Arda Turan ve Roberto Soldado'nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu Gökhan Töre oldu.

(Fotomaç)

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