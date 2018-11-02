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Galatasaray ve Beşiktaş'tan taziye mesajı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasını izlemeye gelen sarı-lacivertli bir taraftarın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz."  ifadelerine yer verildi.
 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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