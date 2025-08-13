İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 11. yılında andı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:21
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

