İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, İspanya yolcusu
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, İspanya yolcusu

Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria ile imza aşamasına geldi.

Sporx05.01.2020  16:53 - Güncelleme: 05.01.2020  16:53

Bonservisi elinde olan ve yeni bir kulüple anlaşmak isteyen Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria ile imza aşamasına geldi.

Fransız spor basınında yer alan haberlere göre; Nantes, Genoa, Le Havre, Espanyol, Lyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerilen 32 yaşındaki Fransız oyuncu, istediği maaş ve 12 Mayıs 2019'dan beri futbol oynamamış olması nedeniyle kabul görmedi. Önerildiği her kulübün şüpheyle baktığı Hatem Ben Arfa için sadece Almeria oynatmaya ve risk almaya hazır oldcuğunu iletti.

TURKI EL-ŞEYH ÖZEL OLARAK İSTEDİ

Hatem Ben Arfa'nın Almeria ile imza aşamasına geldiği ancak maaş şartlarında ufak pürüzler kaldığı kaydedildi. Suudi Arabistan kraliyet ailesinden olan ve Etkinlikler Bakanlığı yapan Turki El-Şeyh'in Arap kökenli Hatem Ben Arfa'yı takımınad görmeyi özel olarak istediği kaydedildi.

TURKI EL-ŞEYH ÖZEL OLARAK İSTEDİ

Guti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'da daha önce Gençlerbirliği forması giyen Radosav Petrovic ile Galatasaray'dan kiralık olarak Valentine Ozornwafor'da forma giyiyor.

Almeria, İspanya 2. Ligi'nde 22 hafta sonunda 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?
Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı
O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?
ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?

ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Bölgeden dumanlar yükseliyor

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.