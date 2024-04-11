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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Kamada'nın geleceği netlik kazanıyor

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daichi Kamada'nın geleceği netleşmeye başlıyor. Lazio'da Tudor'un göreve gelmesinin ardından daha fazla şans bulan orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde geleceği hakkında karar vermesi planlanıyor.

11 Nisan 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Kamada'nın geleceği netlik kazanıyor
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada'nın geleceği netleşiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio'nun başına geçen Igor Tudor, Kamada'ya önceki döneme göre daha fazla şans vermeye başladı ve oyuncunun performansından da memnun kaldı. Ancak Kamada, Tudor yönetiminden memnun olsa da henüz Lazio'da kalıp kalmayacağı yönünde bir karar vermedi.

Haberde; Kamada'nın sözleşmesinin bu sezon sona ereceği ancak oyuncunun istemesi durumunda sözleşmenin 3 yıl daha uzayacağı belirtilirken, oyuncunun bu opsiyonu en geç 10 Mayıs'a kadar aktive edebileceği kaydedildi.

F.BAHÇE VE G.SARAY İLGİLENİYOR

Daichi Kamada, önceki dönemlerde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılmış ancak Türkiye'ye transferi gerçekleşmemişti. İki kulübün de Japon oyuncuya olan ilgisi devam ederken, Bundesliga'dan da Kamada'ya taliplerin olduğu belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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