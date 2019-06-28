Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Brahimi, Çin'e gidiyor

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Porto ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Avrupa’nın birçok dev kulübüyle anılan Brahimi’nin talipleri git gide azalıyor. İmza parası, yıllık maaşı ve kontrat şartlarının ağır olması sebebiyle Brahimi’ye yanaşmayan takımlar Cezayirli yıldızı gözden çıkarırken, tecrübeli futbolcunun Afrika Kupası’nda teknik direktörü Belmadi tarafından hamle oyuncusu olarak kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

BRAHİMİ'YE İLK 11'DE YER YOK

Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda yer alan Cezayir önce Kenya, ardından Senegal’i yendi ve bir üst tura kalmayı garantiledi. Djamel Belmadi’nin ilk 11’de şans vermediği Yacine Brahimi oynanan iki maçta sadece 15 dakika forma giyerken, yıldız futbolcunun ES Tunis’te oynayan Mohamed Belaili’nin arkasında kalması Brahimi’ye olan ilgiyi azalttı.

Şu anda Shanghai Shenhua’nın ilgilendiği Yacine Brahimi’nin Çin kulübünden yıllık 13 milyon Euro maaş istediği öğrenildi.