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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu Joao Pedro seçimini yaptı!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürüldü. Oyuncunun menajerinin cumartesi günü İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.

15 Temmuz 2022 Cuma 12:27 - Güncelleme:
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Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Cagliari'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberinde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı kaydedildi. Oyuncunun menajerinin Cumartesi günü İstanbul'a gelerek sözleşme detaylarını konuşacağı ve transferin resmileşeceği ifade edildi.

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Öte yandan verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Cagliari kulübüne 6,5 milyon avro ödeyerek Joao Pedro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.

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