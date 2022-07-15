Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Cagliari'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberinde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı kaydedildi. Oyuncunun menajerinin Cumartesi günü İstanbul'a gelerek sözleşme detaylarını konuşacağı ve transferin resmileşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 10 futbolcu kadro dışı kaldı! Öte yandan verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Cagliari kulübüneödeyerek Joao Pedro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.