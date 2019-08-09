Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Morgan Schneiderlin'den kötü haber

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ransfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Morgan Schneiderlin ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu hakkında konuşan Everton Menajeri Marco Silva, Türk takımlarıyla adı anılan Schneiderlin'in takımda kalacağını duyurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Schneiderlin hakkında konuşan Everton Menajeri Marco Silva, "Morgan Schneiderlin takımda kalacak. Martina, Mirallas ve Bolasie ayrılabilir." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)