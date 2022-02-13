Galatasaray ve Kayserispor, U19'da da yenişemedi

IHA 13 Şubat 2022 Pazar 11:02 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 11:02

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 18. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar; İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibi ile berabere kaldı. Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı kırmızılılar 45. dakikada Berkan Aslan ve 64. dakikada Arif Kocaman'ın golleri ile sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı geride kalan 18 hafta sonunda oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlup alırken 13 puan topladı.