İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2021 Çarşamba / 27 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,684
  • EURO
    10,2923
  • ALTIN
    503.602
  • BIST100
    1386.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ve TFF'den Turgay Şeren mesajı
Spor

Galatasaray ve TFF'den Turgay Şeren mesajı

Galatasaray Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, 'Berlin Panteri' lakaplı Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01
ABONE OL

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

TFF'DEN TURGAY ŞEREN İÇİN ANMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 5. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.