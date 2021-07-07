Galatasaray ve TFF'den Turgay Şeren mesajı

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

TFF'DEN TURGAY ŞEREN İÇİN ANMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 5. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.