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N’Koudou’yu Beşiktaş’a gönderdikten sonra Pochettino’nun kadroda düşünmediği bir başka oyuncu olan Wanyama’yı da gözden çıkaran Tottenham, tecrübeli orta sahayı C.Brugge’e vermeye hazırlanıyor…

WANYAMA CLUB BRUGGE'A TRANSFER OLMAK ÜZERE

Ndombele’nin gelişinden sonra forma giyme şansı kalmayan Wanyama’nın adı her ne kadar Galatasaray ve Trabzonspor’la anılsa da Kenyalı futbolcunun C.Brugge’la anlaşmaya hazır olduğu belirtildi. Liverpool’dan Mignolet’ye 6,4 milyon Euro ödeyen Belçika kulübü 28 yaşındaki oyuncuya 9 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği vurgulanırken, transferin çok yakın bir zamanda biteceği ifade edildi.

Tottenham’da sık sık sakatlık problemleri yaşayan Victor Wanyama geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giymiş sadece 1 gol bulabilmişti. 18 kez Kenya Milli Takımı’na seçilen Wanyama 2016 yılında 14,5 milyon euro’ya transfer edilmişti.