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Spor

Galatasaray ve Volkan Demirel, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı GMG Kastamonuspor maçındaki saha olayları ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Düzcespor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
Galatasaray ve Volkan Demirel, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

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