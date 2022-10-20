Galatasaray ve Volkan Demirel, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.