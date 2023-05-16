Galatasaray, Vedat Muriqi'nin peşinde

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'da sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı Kırmızılıların gündeminde bu kez Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi bulunuyor.

Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Okan Buruk'un da Rizespor'dan eski öğrencisi olan 29 yaşındaki santrforun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Cimbom, Kosovalı forveti geçtiğimiz yıllarda da istemiş fakat transferde mutlu sona Fenerbahçe ulaşmıştı. Sezon sonunda Gomis ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan'ın, Vedat'ı ilk aday olarak belirlediği kaydedildi.

MALLORCA'NIN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Yönetimin, Vedat Muriqi transferini 6-7 milyon Euro gibi bir bonservis ücretine bitirmesi öngörülüyor. Mallorca kulübü ise sezon başında Lazio'dan 8 milyon Euro bonservisle transfer ettiği başarılı golcüyü bırakmak istemiyor.

TRANSFERDE KRİTİK NOKTA İSE VEDAT'IN GÖSTERECEĞİ TAVIR.

İspanya'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriqi Mallorca'ya ayrılmak istediğini belirtmesi halinde transferin önü açılacak. 29 Yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Kosovalı oyuncu bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 33 maçta 14 gol 4 asistlik performans sergiledi.