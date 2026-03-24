  • Galatasaray, Victor Osimhen olmayınca kazanmakta zorlanıyor
Spor

Galatasaray, Victor Osimhen olmayınca kazanmakta zorlanıyor

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Victor Osimhen'nin yokluğunda kazanmakta zorlanıyor.

TRT Spor24 Mart 2026 Salı 17:16
Galatasaray, Victor Osimhen olmayınca kazanmakta zorlanıyor
Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle en az 1 ay forma giyemeyecek.

Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Nijeryalı futbolcunun dönüş sürecinin 4 ila 6 hafta olması bekleniyor.

Golcü futbolcu, böylece Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda sıkıntı yaşadı. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Eintracht Frankfurt ve Union Saint-Gilloise maçlarını kaybetti.

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Devler Ligi'nde play-off ve son 16 dahil olmak üzere aldığı 5 galibiyetinde de süre buldu.

Golcü futbolcu, ligde ise 7 karşılaşmayı kaçırdı. Galatasaray bu maçlarda Avrupa'ya göre daha başarılı bir grafik çizdi. Sarı kırmızlı ekip söz konusu 7 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 5 galibiyet aldı.

