Galatasaray vites düşürmeden yoluna devam ediyor

Galatasaray ve Okan Buruk, geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbol ve sonuçlar ile Süper Lig'i domine etti. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 2 senelik süreç içerisinde adeta kırılmadık rekor bırakmadı. Bunlardan bir tanesi de geçen yıl kırılmıştı. Galatasaray, ligde üst üste 14 maç kazanarak, tarih yazmıştı. Bu sezon rekoru daha da ileriye taşıyan Okan Buruk'un ekibi, Fatih Karagümrük mücadelesine 16 maçlık 3 puan serisi ile geldi.

Galatasaray'ın hedefi hem seriyi geliştirmek hem de şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmekti. Nitekim sarı-kırmızılılar, zorlansa da kritik bir virajı döndü. Bu sonucun ardından Okan Buruk'un öğrencilerinin, ligdeki zafer serisi tam 17 oldu. Ayrıca ligde de uzun bir süredir yenilmeyen Aslan, bu alandaki serisini de 24'e çıkardı. Cim Bom, bu süreçte çıktığı maçlarda 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, dış sahada oynadığı maçlarda da önemli bir performansa imza attı. Sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçıyla birlikte ligdeki 18. deplasman mücadelesini geride bıraktı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Bu alanda 2. sırada yer alan Cim Bom, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde bulunuyor.