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Spor

Galatasaray Voleybol 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Çek oyuncu Jan Hadrava'yı kadrosuna katarken Selim Kalaycı ve Aykut Acar'la yeni sözleşme imzaladı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 17:35 - Güncelleme:
Galatasaray Voleybol 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Çek oyuncu Jan Hadrava'yı kadrosuna katarken Selim Kalaycı ve Aykut Acar'la yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekibin altyapı oyuncusu Ozan Ataseven de A takıma yükseldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıda sırasıyla küçük takım ve genç takım forması giyen 2004 doğumlu libero Ozan Ataseven, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon takımda forma giyen isimlerden orta oyuncu Aykut Acar ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Galatasaray HDI Sigorta, pasör çaprazı Selim Kalaycı'yla da 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna kattığı Çek pasör çaprazı Jan Hadrava'yla da 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu Polonya'nın Jastrzebski Wegiel ekibinde tamamlayan 1991 doğumlu oyuncu, öncesinde ise sırasıyla VK Lvi Prag, Dukla Liberec, Nantes Rezé Métropole, Indykpol AZS Olsztyn ve Cucine Lube Civitanova takımlarında forma giymişti.

  • galatasaray hdı sigorta
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