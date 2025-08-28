İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0418
  • EURO
    48,0904
  • ALTIN
    4501.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Wilfred Singo'yu açıkladı! Sözleşme detayları belli oldu
Spor

Galatasaray, Wilfred Singo'yu açıkladı! Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Wilfred Singo transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yayınlanan bildiride oyuncunun bonservis bedeli ve maaşı duyuruldu.

Haber Merkezi28 Ağustos 2025 Perşembe 18:16 - Güncelleme:
Galatasaray, Wilfred Singo'yu açıkladı! Sözleşme detayları belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, Wilfried Singo transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Singo transferi için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray ve Monaco arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından pay maddesi de yer alıyor.

Galatasaray, Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fildişili futbolcu, Galatasaray'dan senelik 4.8 milyon euro ücret kazanacak.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.