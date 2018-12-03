Galatasaray Wilfried Kanon'u takip ediyor

Maicon'u devre arasında satmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper için Wilfried Kanon gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, pazar günü Ajax'ın Den Haag'ı 5-1 yendiği maçta Kanon'u izledi. İspanya'dan Villarreal, Real Betis ve Eibar'ın da Fildişili stoperle ilgilendiği öğrenildi.

KANON TRANSFERİNDE YAŞANANLAR

ADO Den Haag forması giyen Kanon, Galatasaray'ın transfer etmek istediği savunmacı profiline uyuyor. 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili yıldızın, maç kasetleri izlendi ve transferine kulüpten onay çıktı. Den Haag ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Wilfried Kanon için Galatasaray teklifini yapmaya hazırlanıyor. Fildişi Sahilleri adına 33 kez milli olan Kanon, bu sezon Den Haag'ın tüm lig maçlarında forma giydi. Sol ayağını kullanan, gelecek vadeden ve hava toplarına hakim stoper kimliğiyle öne çıkan Wilfried Kanon'un transferini Fatih Terim çok istiyor.

(Sabah)