Galatasaray ya Luiz Felipe ya da Miranda'yı transfer edecek
ASLAN, stoper transferinde takımdan ayrılma ihtimalleri bulunanların durumuna göre hareket edilecek.
ASLAN, stoper transferinde takımdan ayrılma ihtimalleri bulunanların durumuna göre hareket edilecek. Bu bölgeye alınması düşünülen isimlerin başında Lazio’dan Luiz Felipe ile Inter’den Miranda geliyor. İkisinden biri bitirilecek.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.