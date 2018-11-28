Galatasaray ya tamam ya devam diyecek! İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki iddiasını sürdürmek için Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puan kovalayacak. 20.55’teki mücadele beIN Sports 1’den yayınlanacak.
- StarSpor
CİM-BOM, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki en kritik maçına çıkıyor. 4 puanla D Grubu’nda 3. sırada yer alan Galatasaray, henüz puan alamayan ve son sıradaki Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak. Mücadele saat 20.55’te başlayacak ve beIN Sports’tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Lahoz yönetecek. Aslan kazanırsa ilk iki şansı devam edecek. Kaybederse Şampiyonlar Ligi macerası bitecek, Avrupa Ligi için son maçı bekleyecek. Beraberlik halinde de Devler Ligi’nden elenecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’ne katılma hakkını kazanacak.
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