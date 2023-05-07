Galatasaray yarı finale yükseldi

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Play-off çeyrek final etabı ikinci maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Toplamda 8-1'lik skora ulaşan sarı kırmızılılar yarı finale yükseldi.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Play-off çeyrek final etabı ikinci maçında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.
Mücadeleyi, Galatasaray 3-0 kazandı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Elena Santos, 53. dakikada Kristina Bakarandze ve 84. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.
İlk maçı da 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım toplam skoru 8-1 yaparak adını yarı finale yazdırdı.