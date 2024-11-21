Galatasaray, yarın deplasmanda Sportiva'nın karşısına çıkacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportiva ile karşı karşıya gelecek.



Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunuyor. Son sırada bulunan Portekiz temsilcisi ise mücadele ettiği 4 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı mağlup etmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek.