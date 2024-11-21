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Spor

Galatasaray, yarın deplasmanda Sportiva'nın karşısına çıkacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sportiva ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Galatasaray, yarın deplasmanda Sportiva'nın karşısına çıkacak
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportiva ile karşı karşıya gelecek.

Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunuyor. Son sırada bulunan Portekiz temsilcisi ise mücadele ettiği 4 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı mağlup etmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Sportiva
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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