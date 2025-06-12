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Spor

Galatasaray, Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Yasemin Güveli ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzaladı
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Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız geride bıraktığımız sezonda da kadromuzda yer alan milli voleybolcu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de yer aldı" denildi.

İmza törenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Yasemin Güveli, "Geride bıraktığımız sezon gibi bu yıl da savaşan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Elimizden geleni yapacağız. Bence bu yıl daha güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa kupalarına talibiz, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda da en yüksek yerleri hedefliyoruz. Geçen sezon amacımız ilk 4'tü, bu sene daha yükseğini hedefliyoruz" dedi.

  • Galatasaray Kadın Voleybol Takımı
  • yasemin güveli
  • sözleşme

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