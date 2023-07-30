Galatasaray yeni 8 numarasını Almanya'da buldu

Orta alana üst seviyede bir 8 numara transferi yapmak için uğraş veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Manchester United formasını giyen Fred için girişimlerde bulunan yönetim, transferde olumsuz bir gelişme yaşanması ihtimaline karşılık alternatif için hazırlığa geçti.

LAZIO İLE ANLAŞAMADI

Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına varmasına rağmen İngiliz kulübünün inadını kırmayı başaramayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Alınan bilgilere göre yönetim, Eintracht Frankfurt'un orta alandaki yıldızı Djibril Sow için resmi girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi ciddi şekilde Lazio ile anılan İsviçreli yıldızın İtalyan kulübüyle parasal konularda anlaşamaması sonrası devreye girdiği öğrenildi.

8-10 MİLYON EURO

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Sow'un Frankfurt'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın 8-10 milyon Euro seviyesinde bu transferi bitirmeyi hedeflediği belirlendi.

DJIBRIL SOW KİMDİR?

İki sezon önce UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'un e önemli parçalarından biri olan 26 yaşındaki futbolcu 38 kez milli formayı terletti. Geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta görev yapıp 4 gol atan Djibril Sow 2019'da 14 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Almanya'nın yolunu tutmuştu.