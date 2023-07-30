İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2023 Pazar / 13 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray yeni 8 numarasını Almanya'da buldu
Spor

Galatasaray yeni 8 numarasını Almanya'da buldu

Transfer çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, 8 numara bölgesi için Eintracht Frankfurt forması giyen Djibril Sow'u gündemine aldı.

Takvim30 Temmuz 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Galatasaray yeni 8 numarasını Almanya'da buldu
ABONE OL

Orta alana üst seviyede bir 8 numara transferi yapmak için uğraş veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Manchester United formasını giyen Fred için girişimlerde bulunan yönetim, transferde olumsuz bir gelişme yaşanması ihtimaline karşılık alternatif için hazırlığa geçti.

LAZIO İLE ANLAŞAMADI

Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına varmasına rağmen İngiliz kulübünün inadını kırmayı başaramayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Alınan bilgilere göre yönetim, Eintracht Frankfurt'un orta alandaki yıldızı Djibril Sow için resmi girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi ciddi şekilde Lazio ile anılan İsviçreli yıldızın İtalyan kulübüyle parasal konularda anlaşamaması sonrası devreye girdiği öğrenildi.

8-10 MİLYON EURO

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Sow'un Frankfurt'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın 8-10 milyon Euro seviyesinde bu transferi bitirmeyi hedeflediği belirlendi.

DJIBRIL SOW KİMDİR?

İki sezon önce UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'un e önemli parçalarından biri olan 26 yaşındaki futbolcu 38 kez milli formayı terletti. Geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta görev yapıp 4 gol atan Djibril Sow 2019'da 14 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.