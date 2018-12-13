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Galatasaray yeni golcüsü Luis Muriel'i İstanbul'a getiriyor

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor. Sarı kırmızılı yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı. İşlemlerin tamamlanması için görüşmeler sürüyor.

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Forvet eksikliği Galatasaray'a pahalıya mal olurken taraftarların beklediği müjdenin verileceği tarih belli oldu. Sevilla ve Luis Muriel ile centilmenlik anlaşması yapan ve sessizliğini koruyan sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcüyü 24 Aralık Pazartesi günü açıklamayı planlıyor.

Sevilla'nın 23 Aralık'ta oynayacağı Leganes maçından sonra Muriel'le ilgili resmi işlemler başlayacak.

GÖZLER DİĞER GOLCÜLERDE

Yönetim de transfer işlemleri başladığı gün taraftara Muriel'le ilgili bir müjde vermeyi planlıyor. İşlemlerin uzamaması durumunda KAP'a yapılacak bildirim ise 2 Ocak Çarşamba günü olacak. Sevilla'nın forvetlerinden Andre Silva veya Ben Yedder'in sakatlanması halinde transferin tehlikeye girme ihtimali de bulunuyor.

SERVET ÖDEDİ

Sevilla, 27 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde Sampdoria'dan 21.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Ancak İspanya'ya uyum sağlayamayan Muriel, La Liga'da 6 maçta forma şansı bulabildi ve 1 gol attı.

74 GOLÜ VAR

Muriel; Granada, Udinese, Lecce, Sampdoria ve Sevilla formaları giydi. Kariyeri boyunca 263 karşılaşmada görev yaptı; 74 gol atarken 48 de gol pası verdi.

(Fotomaç) 

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