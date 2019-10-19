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Galatasaray yeni Ilie'sini buldu

Sivasspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Florin Andone için 'Yeni İlie' yakıştırmaları yapıldı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Yaz ayı transfer döneminde Brighton’dan 700 bin Euro karşılığında kiralanan ve Falcao’nun alternatifi olarak düşünülen Florin Andone’nin dün sergilediği performans ayakta alkışlandı.
 
ANDONE FORMAYI KAPTI
 
İngiltere’den hazır geldiği gibi güçlü yapısıyla ön plana çıkan Rumen golcü attığı 2 golle yıldızlaşırken, 26 yaşındaki forvetin Falcao’nun önüne geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı presle rakibini rahatsız eden, son vuruşlardaki yeteneğinin yanı sıra enerjisi ve takım oyununa katkısıyla kendisini izleyenleri hayran bırakan Andone’nin 2 golün yanı sıra golle sonuçlanmasa da Emre Mor’a yaptığı asist ise takdir topladı.
 
VATANDAŞI İLİE'YE BENZETİLDİ
 
Dün akşam attığı gollerle takımını sırtlayan ve Real Madrid karşısında formayı garantileyen Florin Andone, sitili ve oyun tarzıyla 96 yılında Steaua Bükreş’ten Galatasaray’a transfer edilen Adrian İlie’ye benzetilirken, milli futbolcunun bonservisinin alınıp alınmayacağı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.

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