Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında kalp krizi geçiren Muharrem Günay toprağa verildi

DHA 16 Mayıs 2021 Pazar 19:49 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:49

Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Bekar olan Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Günay yaşamını yitirdi. Günay'ın ani ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

BABA OCAĞI KOÇARLI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Muharrem Günay'ın cenazesi, kardeşi Musa Günay ve annesi Nevin Günay tarafından teslim alınarak baba ocağı olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi'ne getirildi. Halilbeyli Mahalle Camii'nde arkadaşları Günay'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtü. Günay, kılınan namazının ardından gözyaşları içinde Halilbeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ŞAKA YAPTIĞINI SANDIK'

11 yıl birlikte futbol oynadığı arkadaşını maç izlerken kaybettiklerini belirten Molla Battal, "Arkadaşımız koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Maçın devre arasında çok heyecanlandı. Oturduğu sandalyenin üzerinde yığılıp kaldı. Biz ilk etapta şaka yaptığını sandık. Ama gerçekti ve onu kaybettik. Kendisi Aydın'da çeşitli amatör spor kulüplerinde futbol oynamıştı. Futbola çok tutkundu. Sonu böyle oldu; çok üzgünüz" dedi.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI

Maç izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muharrem Günay için Galatasaray Spor Kulübü de resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.